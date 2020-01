Eigentlich ist in Thüringen jedes Jahr und immerzu Musikland: Johann Sebastian Bach ist in Eisenach geboren und hat die längste Zeit seines Lebens im heutigen Freistaat verbracht, auch von anderen berühmten Komponisten von Telemann über Liszt, Brahms und Wagner bis zu Schütz finden sich authentische Wirkungsorte. Viele Orchester beleben die Musiktradition, dazu gibt es zahlreiche Festivals: von den Thüringer Bachwochen über die Domstufen-Festspiele in Erfurt und das Kunstfest Weimar bis zum Ekhof-Festival im Gothaer Schloss Friedenstein. Mehr als ein Dutzend Klassik-Events listet die Broschüre der TTG auf. Aber auch jüngere Musik ist im Freistaat zu Hause, beispielsweise beim Rudolstadt-Festival, bei der Kulturarena in Jena oder beim Open-Air-Elektro-Festival SonneMondSterne an der Bleilochtalsperre. In Eisenach gibt es ein Internationales Jazzarchiv, in Erfurt machte der Musiker Clueso den Zughafen als Kulturbahnhof bekannt.