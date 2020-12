Lockdown Thüringer Musikschulen setzen vermehrt auf Onlineunterricht

Wegen des Verbots von Präsensunterricht setzen immer mehr Thüringer Musikschulen auf Onlineunterricht. Nach Angaben des Landesverbandes der Musikschulen gehen die Schulen dabei aber sehr unterschiedlich vor. Wie die Geschäftsführerin Romy Kopmann MDR THÜRINGEN sagte, seien die technischen Voraussetzungen und die Bereitschaft zum Lernen übers Netz bei Lehrern, Schülern und Eltern sehr verschieden.

Schwierigkeiten gebe es vor allem beim korrekten Datenschutz. Wenn der Musikschuldirektor technikaffin sei, dann klappe der Onlineunterricht schon sehr gut, so die Geschäftsführerin. Viele Schulen würden die Erfahrungen aus dem Frühjahr nutzen und haben zudem Fördergelder in den Ausbau der digitalen Technik investiert. Das seien allein in diesem Jahr 3,5 Millionen Euro gewesen.

Ostthüringen: Apps für Online-Unterricht

In Ostthüringen unterrichten die Musikschulen seit Montag nur noch online. Dabei würden die unterschiedlichsten Plattformen und Apps zum Einsatz kommen. Datenschutzprobleme sind den Schulleitern der Kreismusikschule in Rudolstadt und der Musikschule Heinrich Schütz in Gera nach eigenen Angaben bekannt. Direkte Betreuung könne aber der Fernunterricht nicht ersetzen, auch sei das Lernen weniger effektiv, bestätigt der Schulleiter der FGS-Musikschule, Rene Liedke. Masken und Einzelunterricht: So lief der Unterricht in vielen Musikschulen im Sommer ab. Bildrechte: dpa

Mittelthüringen: Kein Online-Unterricht in Erfurt

Die Musikschule der Stadt Erfurt bietet im Lockdown keinen Onlineunterricht an. Dafür würden schlichtweg die technischen Voraussetzungen fehlen, hieß es. Zudem seien datenschutzrechtliche Fragen nicht geklärt. Es werde aktuell an einer Lösung für die Schüler und Lehrer gearbeitet. In der Musikschule der Stadt Sömmerda wird ebenfalls online unterrichtet. Allerdings sei das kein richtiger Ersatz für die Kinder, sagte die Leiterin Susanne Kaselow. Lehrer und Schüler hätten unter anderem mit Tonproblemen zu kämpfen. Viele Eltern seien jedoch froh, dass die Kinder weiter unterrichtet werden. Auch die Musikschule im Wartburgkreis bietet Unterricht im Netz an, auch um die Kinder in dieser Zeit nicht allein zu lassen.

Nordthüringen: Musikalische Früherziehung im Netz nicht machbar

In Nordthüringen stellen die Musikschulen wie schon im Frühjahr auf Onlineunterricht um. Jens Greßler von der Kreismusikschule Eichsfeld sagte, da wo es möglich sei, werde das gemacht. Für die musikalische Früherziehung sei Online-Unterricht jedoch nicht umsetzbar. Auch Kathrin Janke vom "Carl Schroeder Konservatorium" im Kyffhäuserkreis sieht das so. In Sondershausen habe es in diesem Jahr extrem viele Kündigungen in der Kreismusikschule gegeben, bedauert Janke. Dabei habe man alle Lehrer mit Tablets und Computern ausgestattet. Auch die rund 900 Musikschüler in Nordhausen erhalten seit Montag nur noch Online-Unterricht.

Südthüringen: Musikalischer Adventskalender in Suhl

In Suhl bietet die Musikschule im Lockdown nur teilweise Onlineunterricht an. Wie eine Sprecherin mitteilte, fehlen in der Schule noch die technischen Möglichkeiten. Der Unterricht über das Internet sei außerdem nicht für alle Instrumente und Gruppengrößen möglich. Deswegen wird im Lockdown meist nur Einzelunterricht über das Internet angeboten. Dabei gehe es auch darum, die Kinder weiter zu betreuen und sie nicht allein zu lassen. Unter Einhaltung der Hygieneregeln hat die Musikschule in diesem Jahr einen Adventskalender produziert. Jeden Tag wird ein neues Türchen mit einem Musikstück der Schüler geöffnet. Die Videos sind über das Internet abrufbar.