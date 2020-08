MDR-Musiksommer Gewinnen Sie Tickets für den Mozart-Groove mit Uwaga! im Erlebnisbergwerk Sondershausen

Mit dem Förderkorb zum Musikgenuss: In rund 650 Metern Tiefe ist der Konzertsaal des ehemaligen Kalibergwerks "Glückauf" in den Stein gehauen. Hier präsentiert die MDR-Musiksommer-Sonderausgabe das unkonventionelle Ensemble Uwaga! Die vier Musiker nähern sich in der Besetzung aus zwei Geigen, einem Akkordeon sowie Kontrabass und mit persönlichen Hintergründen in Jazz, Funk, Sinfonik, Balkan-Sound und Punkrock den Meisterwerken der Musikgeschichte – mit viel Respekt, aber ohne museale Ehrfurcht.