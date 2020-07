Herrenlose Nachlässe Freistaat Thüringen erbt immer häufiger Immobilien und Geld

In Thüringen fallen Nachlässe immer häufiger an das Land, weil Erben das Erbe ausschlagen, es keine Berechtigten oder es kein Testament gibt. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN fielen im vergangenen Jahr 797 Erbschaften an den Freistaat, so viele wie noch nie. Dabei standen den Einnahmen in Höhe von 2,82 Millionen Euro Ausgaben in Höhe von 520.000 Euro gegenüber. Der Nachlass fällt an den Staat, wenn die Nachlassgerichte keine Erben ermitteln können oder Erben den Nachlass ausschlagen. Bei den Erbschaften, die an den Freistaat gefallen sind, handelte es sich sowohl um Immobilien und Sachgegenstände aller Art, als auch um Bankguthaben.