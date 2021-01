Stiller Gedenktag für Opfer des Nationalsozialsozialismus

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie hat Thüringen in diesem Jahr auf die traditionelle offizielle Gedenkveranstaltung im Landtag und die anschließende Kranzniederlegung in der Gedenkstätte Buchenwald verzichtet. Kränze werden in diesem Jahr nur im kleinen Rahmen und ohne Publikum niedergelegt, beispielsweise in Mühlhausen, Erfurt oder Gera.