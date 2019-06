Egbert Geißler findet deutliche Worte. Geißler ist Vorsitzender des Gemeindekirchenrats der Regionalgemeinde Kölleda, zu der auch die St. Marien Kirche in Rettgenstedt im Landkreis Sömmerda gehört. Im Gespräch mit MDR THÜRINGEN forderte er Landesregierung und EKM dazu auf, ihre Zusagen zu finanzieller Unterstützung einzuhalten und die Gemeinden nicht "im Regen stehen zu lassen". Geißler sieht sowohl die Politik als auch die Kirche in der Pflicht. Der Gemeinde dürften keinerlei Kosten entstehen.

Kirchenglockenklöppel aus Neinstedt Bildrechte: MDR/Christoph Schulz Geißler sagte weiter, der Gemeindekirchenrat habe schon "vor Wochen" darüber entschieden, was mit den drei Glocken in der St. Marien Kirche passieren soll: die schwerste Glocke, die ein Hakenkreuz trägt, soll abgehängt werden, aber im Glockenturm verbleiben. Für sie werde eine neue Glocke angeschafft. Die zweitschwerste Glocke mit einem Eisernen Kreuz solle zunächst hängen bleiben und weiter geläutet werden, ebenso wie die dritte Glocke, die keine Nazi-Symbolik trage. Der Gemeindekirchenrat hat laut Geißler schon einen Kostenvoranschlag für zwei neue Glocken eingeholt. Kostenpunkt: rund 50.000 Euro. Wann mit dem Umbau begonnen werden kann, ist noch völlig offen.

"Nazi"-Glocke soll ins Museum

Die Finanzierung einer neuen Glocke für die evangelische Kirchengemeinde in Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) ist geklärt. Wie Pfarrer Lars Reinhardt MDR THÜRINGEN sagte, übernimmt die Landeskirche (EKM) 50 Prozent, die andere Hälfte zahlt der Kirchenkreis Waltershausen-Ohrdruf. Die neue Glocke soll eine andere Glocke mit einer Inschrift aus der Nazizeit ersetzen, die seit 1936 in der Bergkirche hängt. Sie solle nicht vernichtet, sondern in einer Ausstellung in Eisenach zum "Entjudungsinstitut" gezeigt werden, so Reinhardt. Bisher war offen, wer die Kosten von rund 12.000 Euro übernimmt.

Glockentausch für 2022/23 geplant

Auch in Maua, einem Ortsteil von Jena, sind die Würfel gefallen - die "Nazi"-Glocke in der Kirche St. Laurentius kommt weg. Sie trägt die Inschrift "Gegossen im zweiten Jahre der nationalen Erhebung unter dem Fuehrer und Kanzler Adolf Hitler"; außerdem zeigt sie einen Kranz mit Hakenkreuz. Gemeindepfarrer Sieghard Knopsmeier sagte MDR THÜRINGEN, die Glocke solle im Rahmen der für die Jahre 2022/23 geplanten Dachstuhlsanierung entfernt und gegen eine neue ersetzt werden.

Es sei Konsens im Gemeindebeirat, dass es sich bei der Glocke um ein Zeitzeugnis handelt, das möglichst zu historischen Forschungen oder musealen Zwecken erhalten bleiben sollte, so Knopsmeier weiter. Die Sanierung des Glockenstuhls und des Geläuts solle durch eine Stifteraktion finanziert werden. Das eine solche Aktion erfolgversprechend sei und noch dazu mit Lottomitteln unterstützt werden könne, habe gerade die benachbarte Kirchgemeinde Leutra bei ihrer bevorstehenden Dachstuhlsanierung erprobt.

Oberdorla macht sich auf den Weg

Kirchenglocke mit Hitler-Konterfei Bildrechte: MDR/Christoph Schulz In Oberdorla im Unstrut-Hainich-Kreis ist man noch lange nicht so weit. Superintendent Andreas Piontek sagte MDR THÜRINGEN, der Gemeindekirchenrat habe am 23. Mai entschieden, "sich auf den Weg zu machen und dieses hochsensible und emotionale Thema aufzuarbeiten. Der Kirchenrat will sich der Geschichte stellen, die zu einer der schlimmsten Verbrechen überhaupt gehört. Die Hintergründe sollen erforscht werden. Wie war das und wie konnte es dazu kommen? Mit Fachleuten will man über die Frage ins Gespräch kommen, was kann man sinnvoll machen ohne vorschnell zu handeln." Die Glocke in der Kirche St. Peter und Paul trägt ein teilweise zerstörtes Brustbild von Adolf Hitler.

Noch keine Entscheidung in Bielen

Ähnlich sieht es in Bielen, einem Ortsteil von Nordhausen, aus. Superintendent Andreas Schwarze sagte MDR THÜRINGEN, seit dem Treffen der Gemeinden mit der EKM am 12.04. 2019 in Erfurt debattiere die Kirchgemeinde über die Zukunft der Glocke in der Kirche St. Martin und St. Johannis. Sie trägt die Inschrift "Im Jahre der Heimkehr des Saarlandes 1935 aufgehaengt im Turm zu Bielen 21.3.35".