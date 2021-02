Mit einer neuen Corona-Verordnung will die Thüringer Landesregierung die geltenden Auflagen in den nächsten Wochen deutlich lockern. Das Kabinett beschloss am Dienstag, dass Fahrschulen ab 20. Februar wieder den Betrieb aufnehmen können. Friseure, selbstproduzierende Floristen und Gartenbaubetriebe können ab 1. März wieder aufmachen.