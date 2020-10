Thüringen Neue Corona-Verordnung soll Thüringer Landtag Mitspracherecht sichern

Thüringen will bei der neuen Corona-Verordnung in einigen Punkten von der Kanzlerrunde vom Mittwoch abweichen. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte MDR THÜRINGEN, offen sei noch, ob Zoos, Tierparks und Museen wirklich schließen müssten. Geprüft werde auch, ob Bäder für den Schwimmunterricht der Schulen geöffnet bleiben könnten. Theater, Opern, Konzerthäuser, Kinos und Messen (ausgenommen Fachmessen) sollen dagegen geschlossen bleiben bzw. nicht stattfinden. Auch Freizeitparks, Spielhallen, Spielbanken und Bordelle sollen zu bleiben. Ebenso sollen Schwimm- und Spaßbäder, Saunen und Thermen sowie Kosmetikstudios vier Wochen lang geschlossen bleiben. Insgesamt gesehen will sich Thüringen aber eng an die Beschlüsse der Kanzlerrunde halten.

Strengere Kontaktbeschränkungen ab Montag

In dem Entwurf der neuen Verordnung, der MDR THÜRINGEN vorliegt, sind unter anderem strengere Kontaktbeschränkungen vorgesehen. Demnach sollen Kontakte zu Menschen außerhalb der Familie auf ein absolutes Minimum reduziert werden. In der Öffentlichkeit dürfen sich nur Angehörige zweier Haushalte und insgesamt höchstens zehn Personen treffen. -- Feiern in Gruppen auf öffentlichen Plätzen oder innerhalb privater Einrichtungen sind nicht erlaubt. Theater, Kinos und Gaststätten müssen schließen. Die neue Verordnung soll am Sonntag veröffentlicht werden und am Montag in Kraft treten. Auch Kinos sollen ab Montag wieder für vier Wochen schließen. (Symbolbild) Bildrechte: imago images/Michael Weber

Landtag kann Änderungen verlangen

Aber: Für die Thüringer Verordnung soll es laut Entwurf noch einen Parlamentsvorbehalt geben. Wenn der Landtag in seiner Sondersitzung am Dienstag Änderungen verlangt, muss die Landesregierung dem nachkommen. Damit reagiert das Thüringer Gesundheitsministerium auf die seit Wochen geführte Debatte, dass Einschränkungen von Grundrechten der Menschen nicht per Verordnung und ohne Beteiligung des Landtags beschlossen werden dürfen.