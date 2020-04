Schulöffnung Noch kein Termin für Unterricht von Viertklässlern in Thüringen

In Thüringen ist ein Termin für den Schulstart der Viertklässler in Thüringen weiterhin offen. Ursprünglich hatte es Vorschläge gegeben, dass die vor dem Schulwechsel stehenden Grundschüler zusammen mit den Abschlussklassen spätestens ab dem 4. Mai wieder unterrichtet werden können. In der neuen Corona-Verordnung der Landesregierung werden Grundschulen aber nicht genannt.