Trotz massiver Probleme beim Start der Schnelltrasse Berlin-München hat die Deutsche Bahn schon im ersten Monat einen Passagierrekord zwischen beiden Städten verzeichnet. Wie Bertold Huber, zuständiger Personenverkehrsvorstand der Deutschen Bahn, der "Süddeutschen Zeitung" sagte, seien in den ersten vier Wochen mehr als doppelt so viele Fahrgäste zwischen Berlin und München in den Zügen gewesen als im Vorjahreszeitraum. Auch bei der Pünktlichkeit meldet die Deutsche Bahn Erfreuliches. Laut Huber fahren über 90 Prozent der Züge pünktlich.