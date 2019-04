Anlass für den Vorstoß von Parlamentspräsidentin Birgit Diezel ist unter anderem die vorangegangene Kritik des Landesrechnungshofes. Es geht dabei um den Paragraph 51 des Abgeordnetengesetzes. Er gibt vor, in welchem Rahmen die Fraktionen Geld- und Sachleistungen ausgeben dürfen. Die Fraktionen haben laut Landesrechnungshof den nicht ganz klar formulierten Paragraph schon im vorigen Sommer ausgenutzt. Unzulässigerweise sollen die Fraktionen weit über 100.000 Euro für Parteizwecke verwendet haben. Dazu zählen etwa Reisekosten der Fraktionen zu Parteikundgebungen oder Meinungsumfragen. Dem will Landtags-Präsidentin Birgit Diezel nun einen Riegel vorschieben. In dem Punkt soll das Abgeordnetengesetz künftig klarer werden, auf Basis eines noch abzuwartenden Gutachtens. Das könnte noch vor der Landtagswahl im Herbst geschehen, so Diezel.

Der Thüringer Landtag von außen (Archivbild). Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann