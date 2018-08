20 neue Seiteneinsteiger unterrichten im neuen Schuljahr an Thüringer Schulen

In Thüringer Schulen werden im kommenden Schuljahr 20 neue Seiteneinsteiger unterrichten. Wie das Bildungsministerium MDR THÜRINGEN mitteilte, haben sie einen Hochschulabschluss und werden nun zum Lehrer nachqualifiziert. Die neuen Lehrer unterrichten vorwiegend in Regel- und Berufsschulen in Nord- und Südthüringen. Darunter sind beispielsweise ein Sportwissenschaftler, Musiker und eine Zahnärztin. Sie verdienen rund 3.100 Brutto und damit weniger als ausgebildete Lehrer.