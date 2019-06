Erstmals sieht das neue Schulgesetz an Regelschulen und Gymnasien Klassengrößen von mindestens 20 Schülern vor, wobei Kinder mit Förderbedarf doppelt zählen. An Grundschulen sollen Eingangsklassen einer neuen Klassenstufe mindestens 15 Schüler haben, jede weitere 14. Auch Vorgaben, wie viele Klassen es pro Stufe geben soll, wurden beschlossen. Demnach dürfen Grundschulen einzügig, also mit nur einer Klasse in einer Klassenstufe, laufen. Regelschulen müssen mindestens zweizügig laufen, im ländlichen Raum ist aber auch einzügig möglich. Außerdem regelt das Gesetz die Teilhabe von Schülern, zum Beispiel bei der Unterrichtsplanung. So werden etwa Schulleiter in die Pflicht genommen, Schülervertretungen frühestmöglich über Angelegenheiten zu informieren, die Schüler betreffen.