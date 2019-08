Thüringen Neues Ticket "CityFlex25" soll Nahverkehr in VMT-Städten günstiger machen

Der Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) führt ab der kommenden Woche ein neues Tarifangebot ein. Das so genannte "CityFlex25"-Ticket gilt nach Angaben von VMT-Geschäftsführer Christoph Heuing in den Städten Gera, Jena, Weimar und Erfurt. Mit dem Angebot sparen Fahrgäste 25 Prozent gegenüber einer normalen Einzelfahrt. Das neue Angebot soll 36 Euro im Jahr kosten. Dafür fällt der Preis für eine Einzelfahrt von 2,10 Euro auf 1,58 Euro. Aber: wer jeden Tag mit Bus und Bahn fährt, für den kommt ein Monats-Abo günstiger.

Das "CityFlex25" kann nur als Handyticket gekauft werden. Darüber hinaus wird der VMT Anfang 2020 eine so genannte "check in, check out"-App einführen. Fahrgäste müssen dann nur noch mit einem Wischen über die Smartphone-Oberfläche anzeigen, wann sie in einen Bus oder eine Bahn einsteigen und wieder aussteigen. Die App berechnet den Fahrpreis automatisch. Dafür müssen Kunden der App aber stets ihren Standort mitteilen. Außerdem arbeitet der VMT daran, dass künftig per Handy auch Wochen- und Monatsfahrkarten gekauft werden können. Bisher geht das nur mit Einzelfahrten oder Tageskarten.