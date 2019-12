Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich in seiner Neujahrsansprache für mehr Demokratie ausgesprochen. Ziel sei es, den Einfluss der Thüringer auf die zentralen politischen Entscheidungen zu erhöhen. Deshalb werde es in der neuen Wahlperiode neue und erweiterte Möglichkeiten direkter Demokratie im Freistaat geben, sagte Ramelow. Bürgerbegehren sollten nicht länger am sogenannten Haushaltsvorbehalt scheitern, also nicht schon deshalb unzulässig sein, weil sie Geld kosten.