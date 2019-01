Thüringens Ministerpräsident Ramelow in Neujahrsansprache: Thüringen ist sozial gerechter geworden

Thüringen ist nach den Worten von Ministerpräsident Bodo Ramelow auf dem Weg zu einem sozial gerechten Land im Jahr 2018 "ein gutes Stück vorangekommen". "Wir haben mehr Lehrer eingestellt als je zuvor, um die Bildungschancen unserer Kinder zu verbessern", sagte der Linke-Politiker in seiner Neujahrsansprache bei MDR THÜRINGEN. Viele Gemeinden hätten sich bereits freiwillig zusammengeschlossen und seien in konkreten Planungen, um für die Bürger leistungsfähiger zu sein. Die Arbeitslosenquote sei so niedrig wie nie seit dem Jahr 1990. Die Zahl der Beschäftigten und die Löhne stiegen. "Wir belegen in allen wirtschaftlichen Rahmendaten vordere Plätze im Vergleich der Bundesländer." Bodo Ramelow in seiner Neujahrsansprache für 2019 Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Thüringen sei ein lebenswertes, liebenswertes und leistungsstarkes Land, sagte Ramelow weiter. Das sei in erster Linie das Verdienst seiner Bürger und das Ergebnis ihrer Arbeit und ihres gesellschaftlichen Engagements.

Ramelow appellierte in seiner Ansprach auch an den Willen und die Fähigkeit der Menschen, sich und ihre Heimat zu verändern. Die Gesellschaft werde älter. Das bedeute auch, dass immer mehr Menschen auf Pflege angewiesen sein werden. Doch schon jetzt stießen die vielen Pflegekräfte an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Deshalb werde man auf Dauer auf die Unterstützung ausländische Fachkräfte angewiesen sein. "Wir brauchen aber auch Fachkräfte aus anderen Ländern, um unseren Lebensstandard zu erhalten", sagte Ramelow. "Wir sollten sie auch wollen und bei uns willkommen heißen."

Der Ministerpräsident betonte, er freue sich über die vielen gelungenen Beispiele gelungener Integration. Gleichzeitig ärgere er sich, "wenn Menschen, egal ob sie hier geboren sind oder zu uns kommen, die Regeln unseres Zusammenlebens missachten und den gesellschaftlichen Frieden stören". Die Gesetze gälten für alle, und wer sich nicht daran halte, der müsse mit klaren Konsequenzen rechnen.

Ramelow verwies darauf, dass sich 90 Prozent der Menschen in Thüringen laut einer wissenschaftlichen Umfrage in ihrem Wohnumfeld sicher fühlten. "Mein Dank gilt an dieser Stelle der Polizei, der Feuerwehr, den Rettungskräften und den vielen ehrenamtlichen Helfern, die sich Tag für Tag um ein friedvolles Miteinander verdient machen."

Der Regierungschef kündigte an, sich im kommenden Jahr gemeinsam mit seinen ostdeutschen Amtskollegen dafür stark zu machen, den Interessen des Ostens in der Bundesrepublik noch mehr Geltung zu verschaffen. "Wir wollen und müssen den wirtschaftlichen Abstand zu den alten Bundesländern weiter verringern. Und wir fordern mehr Respekt und Anerkennung für den Beitrag der neuen Länder zum Gemeinwohl in ganz Deutschland."