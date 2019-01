Rund 90 Sternsinger-Gruppen in Thüringen unterwegs

In Thüringen sind rund um den Dreikönigstag zahlreiche Sternsinger unterwegs und sammeln Spenden. Das Kindermissionswerk rechnet mit rund 90 Gruppen im Freistaat. Verkleidet als die drei Heiligen Könige ziehen Kinder in vielen Orten Thüringens von Haus zu Haus, singen Lieder und sammeln Spenden.

Unter dem Motto "Wir gehören zusammen - in Peru und weltweit" sollen Kinder mit Behinderung in Peru unterstützt werden. Dem Kindermissionswerk zufolge haben es dort besonders Kinder und Jugendliche mit Behinderung aus armen Verhältnissen schwer, eine schulische Förderung oder gar eine Berufsausbildung zu bekommen. Ihnen soll mit dem gesammelten Geld geholfen werden.



Im vergangenen Jahr hatten die Sternsinger-Gruppen in ganz Thüringen rund 434.000 Euro gesammelt. Damit wurde die Summe von 2017 um rund 89.000 Euro übertroffen. Träger der Aktion sind das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Mehr als eine Milliarde Euro wurden seither gesammelt, mehr als 73.100 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder wurden gefördert.