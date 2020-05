Corona-Krise Nun auch Hoff und Siegesmund für Neuverschuldung des Landes

Thüringen steuert auf eine Neuverschuldung in diesem Jahr zu - die erste seit etwa einem halben Jahrzehnt. Nach Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sprachen sich am Montag in Erfurt auch Landwirtschafts- und Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) und Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) für die Aufnahme von Krediten aus. Dadurch solle das Land investitionsfähig gehalten und die Wirtschaft angekurbelt werden.

Thüringen muss laut Mai-Steuerschätzung als Folge der Corona-Krise und des Konjunktureinbruchs 2020 mit Steuerausfällen in Höhe von 991 Millionen Euro rechnen. Damit fällt fast jeder zehnte Euro weg, der 2020 ausgegeben werden sollte.

Thüringens Finanzministerin Heike Taubert. Bildrechte: dpa Sie sähen keine Alternative zur Aufnahme von Krediten, erklärten Siegesmund und Hoff. Ähnlich habe eine Reihe von Bundesländern ja bereits entschieden. So habe das Nachbarland Sachsen beispielsweise einen Kreditrahmen von sechs Milliarden Euro geschaffen. Ein Konjunkturprogramm müsste einen "Green Deal" zur ökologischen Umgestaltung der Wirtschaft befördern, heißt es in einem gemeinsamen Positionspapier der beiden Minister. Thüringens rot-rot-grüne Minderheitsregierung will sich an diesem Dienstag mit den Ergebnissen der Steuerschätzung und den Konsequenzen daraus beschäftigen.

Auch Ministerpräsident Ramelow schließt angesichts dramatischer Steuerausfälle durch die Corona-Krise die Aufnahme von Schulden nicht aus. Zunächst müsste jedoch ein Kassensturz erfolgen, bei dem die Ausgaben des Landes auf Einsparmöglichkeiten durchforstet werden. "Wir werden alle Haushaltspositionen auf den Prüfstand stellen. Erst dann reden wir über Kreditlinien", sagte der Regierungschef.

Wie genau mit den Steuerausfällen umgegangen werde und ob es möglicherweise einen Nachtragshaushalt gebe, werde auch mit der CDU-Fraktion besprochen, kündigte Ramelow. Es gehe um die Handlungsfähigkeit des Landes. "Das hat nichts mit Parteibüchern zu tun."

CDU-Fraktionschef Mario Voigt verlangte eine schnelle Reaktion der rot-rot-grünen Regierung mit Vorlage eines Nachtragshaushalts. Es dürfe dafür nicht noch mehr Zeit verloren gehen, sagte er. "Wir erwarten einen Zeitplan. Nach der Gesundheitskrise gibt es eine Wirtschafts- und Finanzkrise." Ein Nachtragshaushalt könne auch dazu dienen, alle bisher geplanten Ausgaben im Landesetat auf den Prüfstand zu stellen. Mit Ausnahme von Bremen hätten alle anderen Bundesländer bereits Nachtragsetats vorgelegt, so Voigt.

Die Mai-Steuerschätzung prognostiziert Thüringen nach Angaben von Finanzministerin Heike Taubert Einnahmeausfälle von etwa 991 Millionen Euro allein in diesem Jahr. Taubert will dem Kabinett am Dienstag zunächst eine Haushaltsperre vorschlagen. Die Einnahmeausfälle wegen der Corona-Krise und dem Konjunktureinbruch machten ein Zehntel des diesjährigen Haushaltsvolumens aus, so Taubert.