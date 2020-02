In Thüringen steht Kemmerich, nachdem er sich am Mittwoch mithilfe von Stimmen der AfD ins Amt wählen ließ, massiv in der Kritik von SPD, Linken und Grünen. So sprach SPD-Fraktionschef Matthias Hey von einem Tiefpunkt liberaler Politik. Die Fraktionschefin der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, sagte, CDU und FDP seien einen Pakt mit dem Faschismus eingegangen. Vertreter von Rot-Rot-Grün forderten den Rücktritt des Ministerpräsidenten und Neuwahlen. Der Unmut über den Ausgang der Abstimmung äußerte sich nach der Landtagssitzung auch bei mehreren Spontandemonstrationen, darunter in Erfurt, Gera, Jena und Weimar. Im Internet wurden zudem mehrere Petitionen gestartet. Eine Online-Unterschriftensammlung der Initiative Campact hatte am Donnerstagvormittag bereits etwa 120.000 Unterstützer gefunden.