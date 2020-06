Mehrere tausend Bürger haben sich in den vergangenen Monaten an die Corona-Telefone in Südthüringen gewandt. Wie ein Sprecher des Landratsamts in Sonneberg auf MDR THÜRINGEN Nachfrage mitteilte, kamen im Landkreis Sonneberg seit Mitte März über 2.000 Anrufe zusammen. Der Landkreis hat ein Bürger-Telefon und ein Reiserückkehrer-Telefon geschaltet. Das Interesse ist nach Angaben des Landratsamts in Sonneberg weiter hoch.