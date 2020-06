Ein Schüler der Gemeinschaftsschule in Neuhaus am Rennweg (Kreis Sonneberg) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie Bürgermeister Uwe Scheler MDR THÜRINGEN sagte, sollen im Laufe des Dienstages 18 Mitschüler sowie 15 Lehrer auf das Virus getestet werden. Der Schüler hat sich vermutlich in der Familie angesteckt. Auch seine Eltern sind infiziert. Der Schüler und dessen Eltern befinden sich bereits in häuslicher Quarantäne.