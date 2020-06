In Weimar bleibt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch in medizinischen Bereichen weiter Pflicht. Die Stadt hat eine entsprechende Verordnung bis Ende Juli verlängert. Demnach besteht zum Beispiel in Arztpraxen, Medizinischen Versorgungszentren und Krankenhäusern eine Maskenpflicht, sofern ein Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann. Weiterhin gilt die Thüringer Verordnung, die das Tragen eines solchen Schutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften vorsieht.

Obwohl in den Kindergärten wieder viele Kinder betreut werden, hat es dort nur in Einzelfällen Corona-Infektionen gegeben. So gab es in Erfurt, Jena, Weimar und Eisenach in den kommunalen Einrichtungen bislang keine Corona-Fälle seit Mitte Mai, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Seit diesem Zeitpunkt haben die Kindergärten im Land wieder im eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet. Im Notbetrieb zuvor waren nur die Kinder von Eltern betreut worden, die bestimmten Berufsgruppen angehörten. Anders als in den vier Städten ist die Lage in einigen Landkreisen. Dort wurden in einzelnen Orten Kinder oder Erzieher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. So hieß es beispielsweise aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen, dort habe es zuletzt in mehreren Gemeinden Corona-Fälle in Gemeinschaftseinrichtungen gegeben. Gemessen an der Gesamtzahl der in den Thüringer Einrichtung betreuten Kindern, ist die Zahl dieser Fälle allerdings gering.