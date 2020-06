Der Landkreis Sonneberg appelliert in der Coronakrise an seine Einwohner. Wie Vizelandrat Jürgen Köpper (CDU) sagte, sollte jeder auch bei den kleinsten Anzeichen zum Arzt gehen. Nur ein Abstrich könne letztlich Sicherheit bieten. Wer sich krank fühlt, sollte sich sofort freiwillig in Quarantäne begeben. In einem Sonneberger Kindergarten ist nach einem Kind nun auch eine Erzieherin einer anderen Gruppe positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle Kontaktpersonen sollen nun schnellstmöglich ebenfalls getestet werden.

Die Stadt Weimar hat wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung in bislang 83 Fällen Bußgelder verhängt. Das teilte Bürgermeister Ralf Kirsten (Weimarwerk) am Mittwochabend dem Stadtrat mit. In den allermeisten Fällen ging es dabei um den Verstoß gegen das Kontaktverbot. Auch 17 Verwarnungen seien ausgesprochen worden. Insgesamt wurden Bescheide in Höhe von rund 19.000 Euro ausgestellt. Viele Anzeigen beträfen jedoch Minderjährige. Deren Strafe wird in der Regel umgewandelt, wie Kirsten sagen. Die Zahl der Verstöße sei stark rückläufig. Im April habe man im Schnitt 20 Anzeigen pro Woche gezählt. In der Osterwoche waren es sogar 44, im Mai hingegen nur noch zwei bis drei, so der Bürgermeister.