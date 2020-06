Der Landkreis Sonneberg will den Leiter des Hygieneinstitutes des Klinikverbundes Regiomed, Klaus-Dieter Zastrow, anzeigen. Vizelandrat Jürgen Köpper (CDU) sagte am Freitag, die Äußerungen des Professors seien unhaltbar. Zastrow hatte in einem Zeitungsartikel den Corona-Krisenstab und das Gesundheitsamt des Landkreises scharf angegriffen und ihnen völliges Versagen vorgeworfen. Köpper sagte, der Kreis plane eine Strafanzeige bei der Meininger Staatsanwaltschaft wegen übler Nachrede und Verleumdung. Zugleich forderte die Behörde Zastrow auf, falsche Behauptungen zu unterlassen.