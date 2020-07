Die Thüringentherme und die Friederikentherme öffnen am Mittwoch wieder für Besucher. Es gelten besondere Hygiene- und Abstandsregeln. So ist in Mühlhausen die Zahl der Besucher auf zwei Drittel der sonstigen Obergrenze beschränkt. Das Dampfbad und die Gruppenumkleidekabinen bleiben geschlossen. Auf den Fluren muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.