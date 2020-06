Im Freistaat haben immer mehr Freibäder Hygienekonzepte erstellt und öffnen ihre Türen für Besucher. Allerdings ist mit Einschränkungen zu rechnen. So dürfen sich in Thüringens größtes Freibad, in Camburg, nur bis zu 1.000 Besucher gleichzeitig in der Sonne aalen bzw. ins kühle Nass springen. Im Rudolstädter Freibar bleiben Duschen und Umkleiden vorerst geschlossen. Auch das Jenaer Ostbad öffnet ab Montag.