Die Thüringer Wirtschaftsverbände fordern vom Land eine verlässliche Corona-Krisenpolitik. Cornelia Haase-Lerch von der IHK Erfurt sagte nach einem Treffen in der Staatskanzlei, wichtig sei, dass das Land seine Förderinstrumente mit dem Hilfsprogramm des Bundes abstimme. Unter anderem gehe es hier um die Hilfen für Existenzgründer. Laut Haase-Lerch hat in den vergangenen Krisen-Monaten die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung gut funktioniert.

Ähnlich äußerte sich Ute Zacharias vom Verband der Wirtschaft. Die Förderanträge der Unternehmen seien in der Vergangenheit schnell bearbeitet worden. Das müsse in den nächsten Monaten so beibehalten werden. Sowohl IHK als auch Verband der Wirtschaft forderten das Land zudem auf, die Schulen und die Verwaltung schneller zu digitalisieren.