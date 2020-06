Die in der Corona-Zeit eingerichteten Stellplätze für Lkw am Zoo und an der Thüringenhalle in Erfurt werden wieder abgebaut. Sie würden nicht mehr gebraucht, sagte Verkehrsamtschef Frank Helbing MDR THÜRINGEN. Einzig der Lkw-Stellplatz am ehemaligen Globus-Baumarkt in Linderbach bleibt vorerst bestehen. Er werde sehr gut angenommen.