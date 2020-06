Die Töpferwerkstätten in Bürgel (Saale-Holzland-Kreis) wollen am Wochenende ihre Werkstätten für Besucher öffnen. Dies sei ein Ersatz für den traditionellen Töpfermarkt, sagte Falk Wächter von der Töpferei Echtbürgel MDR THÜRINGEN. Der inzwischen 46. Markt wurde wegen der Corona-Krise auf Mitte September verschoben. Das Keramikmuseum Bürgel unterstützt alle Töpfereien des Ortes mit Werbung in den sozialen Medien. Die Umsätze waren aufgrund fehlender Touristen in der Corona-Krise drastisch eingebrochen. Aktuell laufen die Arbeiten in den Töpferwerkstätten langsam wieder an. Die Handwerker bereiteten sich auf das Weihnachtsgeschäft vor, so Wächter. Das Wochenende der offenen Keramikwerkstätten am 20. und 21. Juni steht unter dem Motto "Mit Bürgel gesund leben".