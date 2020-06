Nach einem Corona-Fall startet an der Weidenschule in Schmalkalden am Mittwoch wieder der Unterricht. Wie ein Sprecher des Meininger Landratsamtes MDR THÜRINGEN sagte, sind alle 35 Coronatests negativ. Ein Drittklässler war in der vergangenen Woche positiv getestet worden. Daraufhin wurde die Grundschule mit 71 Schülern und elf Lehrern vorsorglich geschlossen. Schüler aus zwei Klassen sowie die Lehrer und Kontaktpersonen waren daraufhin zwei Mal getestet worden.