Trockenheit in den Böden Reicht der Regen für Wald und Landwirtschaft?

Ein richtiger Regentag, wie wir ihn zuletzt wieder häufiger erlebt haben, bringe rund zehn Liter regen. "Es ist viel weniger, als man meint", sagt Marx. Davon fließe dann eventuell nur die Hälfte in den Oberboden. In die metertiefen Wurzelregionen der Bäume komme jedoch nichts an. Außerdem müsste der Niederschlag laut Marx vor allem im Winter fallen. Da im Sommer viel verdunstet, sei er dann für die Böden wichtiger und nützlicher als in der warmen Jahreszeit.