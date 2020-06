In Erfurt beteiligten sich 64 Einrichtungen an der "Night of Light". Unter anderem strahlte der Domplatz rot. Illuminiert wurden beispielsweise auch die Veranstaltungshalle "Goldener Pflug" in Altenburg, das Geraer Theater, das Volkshaus Jena, das Jugend- und Kulturzentrum Mon Ami in Weimar und das Schloss Friedenstein in Gotha.