Vor zweieinhalb Jahren hat Helmut Hoppe seine ersten Motive entworfen; vor einem Jahr seinen Carport in einen Laden und Präsentationsraum umgebaut. Mittlerweile biete er ganzjährig Dekorationen aus Holz an. In seiner Werkstatt setzt er vor allem Lieblingsorte von Kunden in Szene, fräst und lasert bekannte Silhouetten aus Holz.



Die filigranen Kunststücke aus Buchenholz stehen mittlerweile nicht nur in Rengelrode sondern im gesamten Eichsfeld und deutschlandweit. Wegen Corona hat er die Eigenproduktion angekurbelt und einen eigenen Online-Shop eröffnet. Weihnachtsmärkte gibt es dieses Jahr nicht.

Helmut Hoppe präsentiert seinen neuesten Entwurf. Bildrechte: MDR/Claudia Götze