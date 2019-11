Der Vorfall im Juni 2017 war nicht der erste und nicht der letzte, der die Ermittler immer wieder in Atem hält. Nur ein Jahr später, im Mai 2018, geht der in etwa gleiche Personenkreis mitten in der Göttinger Innenstadt aufeinander los. Es folgen Razzien und Festnahmen der Polizei. Aber nur Wochen später eskaliert die Lage erneut. Wieder rückt die Polizei in Mannschaftsstärke an. Erst Mitte Oktober dieses Jahres attackieren sich Mitglieder der völlig verfeindeten Familien-Teile in und vor einem Supermarkt in Heiligenstadt.