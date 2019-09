Der Höllbergtunnel auf der A38 in Thüringen wird für eine Großübung stundenlang gesperrt. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa

Nach Angaben des Sicherheitsbeauftragten Frank Steiner soll in dem A38-Tunnel ein Auffahrunfall simuliert werden, an dem unter anderem ein Lastwagen beteiligt ist. Außerdem soll es in dem Szenario zum Brand kommen und Verletzte geben, die von Darstellern gespielt werden. Laut Steiner ist eine solche Großübung für jeden Tunnel in Thüringen alle vier Jahre vorgesehen.



Bei der jüngsten Tunnelübung im Thüringer Fleckbergtunnel im Juni waren etwa 1.000 Helfer im Einsatz. In dem Tunnel an der ICE-Neubaustrecke wurde ein Zugunglück mit 400 Verletzten simuliert. Im Frühjahr übten außerdem 600 Helfer einen Notfall im Tunnel Berg Bock bei Suhl.