Nach einem Lkw-Unfall ist die Autobahn 38 Richtung Göttingen in Höhe Heiligenstadt gesperrt. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Sattelzug auf den Seitenstreifen geraten und in den aufgeschobenen Schnee am Fahrbahnrand gefahren, wie die Polizei mitteilte. Weil sich die Zugmaschine verkeilte, kippte der Auflieger des Sattelzuges um und blockierte alle Fahrstreifen. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Aktuell registriert die Polizei mehrere Unfälle auf der A38 in dieser Fahrtrichtung.

Verkehrsunfall mit Stau, hier auf der A2 bei Magdeburg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK