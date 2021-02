500 Arbeitsplätze will das Unternehmen schaffen. Anwohner und Umwelt sollen nach Firmenangaben nicht belastet werden. So sollen Abraum und Salzlauge in die umliegenden alten Gruben geleitet werden. Die Probebohrungen seien noch in diesem Sommer geplant, hieß es. Die Genehmigung dafür steht noch aus.