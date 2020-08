Nach einem Blitzschlag ist am Sonntag ein Haus in Buhla im Eichsfeldkreis in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, war der Blitz offenbar in ein unbewohntes Nachbargebäude eingeschlagen, die Flammen griffen dann auf das dreistöckige Wohnhaus über. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

Mehrere Feuerwehren brachten den Brand nach einem Blitzschlag unter Kontrolle. Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel