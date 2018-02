"Nein", sagte Björn Höcke Anfang Februar am Rande des AfD-Landesparteitags in Arnstadt. Zu dem Gerichtsprozess seiner Frau gegen den Chef des Künstler-Kollektivs "Zentrum für politische Schönheit", Philipp Ruch, wolle er sich auch nach einem Urteilsspruch nicht äußern. "Das ist eine schlimme Erfahrung, die mich und meine Familie sehr belastet hat. Dazu werde ich mich nicht äußern." Minuten zuvor hatte ihm auch der Landesparteitag sein Mitgefühl in dieser Sache ausgesprochen. Der Tenor: Was die angeblichen Künstler da mit ihrem Parteifreund Björn gemacht haben, das war nicht rechtens.

Bespitzelung 'nur' Behauptung in künstlerischem Bekennervideo

Und bei dem angeblichen Richtmikrophon handelt es sich um eine an ein Gestänge montierte Plexiglasschüssel. Sieht echt aus. Aber klar erkennbar ist eben auch, dass gar kein Mikrophon montiert ist.

Höcke selbst hat sein Zuhause via Facebook der Welt geöffnet

Das Zentrum für politische Schönheit hat zudem vor Gericht bestritten, Bilder der Familie Höcke angefertigt zu haben. Zugleich verweist die Gruppe darauf, dass es Björn Höcke selbst war, der verschiedentlich sein Grundstück, sein Wohnhaus und sein Wohnzimmer via Facebook der Welt geöffnet hatte. Insofern sei der Persönlichkeitsschutz des Privatmanns Höcke und samt seiner Familie erloschen. Insgesamt hat das Gericht am Mittwochmittag jedoch festgestellt, dass Frau Höcke von dem Treiben auf dem Nachbargrundstück gar nicht betroffen gewesen sei. Philipp Ruch darf also zurück. Seine erste Reaktion:

Herrlich ist's. Endlich wieder Höcke sehen.

Als haltlos im Verfahren entpuppte sich auch der angebliche Beweis der Höcke-Anwälte, wonach das Zentrum für politische Schönheit einen Hausfriedensbruch begangen habe: In die Verfahrensakten vor dem Familiengericht hat sich auch ein Foto gefunden, das eine Ansicht des Denkmals zeigt, fotografiert unstrittig vom Grundstück der Familie Höcke. Laut Aktenlage sei dies der Beweis dafür, dass die Truppe um Philipp Ruch nach Enthüllung des Denkmals widerrechtlich die Grundstücksgrenze übertreten habe, so die Anwälte von Nora Höcke. Tatsächlich aber handelt es sich bei dem Foto um die Ausschnittsvergrößerung einer Fernsehaufnahme von 3sat. Es stammt aus einer Sequenz, in der ein Höcke-Freund mit seinem Handy Bilder von eben diesem Denkmal macht.

All das sei in der Verhandlung in Heiligenstadt thematisiert worden, sagt Ruch. Sollte Höcke die Akten gelesen haben, müsse er das wissen. "Und er weiß eben auch, dass es keine Überwachung seines Grundstücks gegeben hat", so Ruch. "Wir haben recherchiert. Das ist legal." Warum hat er dann zur Vorstellung der Kunstaktion von Überwachung gesprochen? Ruch antwortet hier nicht ganz klar. "Kunst", sagt er einmal, "lebt von Zuspitzung." An anderer Stelle des Gesprächs freut er sich, dass ihm die gesamte AfD "auf den Leim gegangen ist". Björn Höcke sei einfach "nicht medienkompetent", so Ruch.

Dazu passt eine Meldung in der Süddeutschen Zeitung aus dieser Woche. Die AfD plant - zunächst nur für die Bundestagsfraktion - den Aufbau eines eigenen Fernsehstudios, das künftig selbst produzierte Nachrichten an den Wähler bringen will. "Ungefiltert", wie der Sprecher der Bundestagsfraktion zitiert wird.