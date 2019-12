Eichsfeld Brand in Entsorgungsanlage Deuna

In Deuna im Eichsfeld brennt es seit Montagmittag in einer Müllverbrennungsanlage. Nach Angaben der Polizei geriet ein Abfallballen beim Zerschreddern in Brand. Sämtliche Feuerwehren der Umgebung sind im Einsatz, auch die Wehren in Leinefelde und Worbis wurden angefordert.