In Heiligenstadt hat die Feuerwehr am Sonntagvormittag die letzten Glutnester eines Brandes in drei historischen Reihenhäusern gelöscht. Nach Angaben der Feuerwehr Heiligenstadt war das Ersticken des glimmenden Dämmmaterials besonders aufwändig. Am Sonntagmorgen um 4:30 Uhr habe nach einer ruhigen Nacht wieder gelöscht werden müssen. Auch am Sonntag werde weiter Brandwache gehalten. Die niedrigen Temperaturen belasteten Menschen und Material. Ein Tanklöschfahrzeug habe wegen eines Frostschadens abgezogen werden müssen.

Dieses Foto von Sonnabendnachmittag zeigt die massiven Schäden an den Dachstühlen der Fachwerk-Reihenhäuser. Bildrechte: MDR/WichmannTV