Ershausen Feuer in Gaststätte gelöscht

Im Schimberger Ortsteil Ershausen hat es einen Brand in einer Gaststätte gegeben. Das Feuer brach am Sonntagmorgen in einem Fremdenzimmer im Erdgeschoss aus, konnte aber bald gelöscht werden. Es kam zu starker Rauchentwicklung, Menschen wurden laut Feuerwehr aber nicht verletzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Warum es in der Gaststätte gebrannt hat, ist derzeit noch unklar. Bildrechte: MDR/Gregor Mühlhaus