Ersatzteile in die ganze Welt Der "Bulli-Goldstaub" von Leinefelde

Man fährt die Cote d’Azur entlang, Sonnenaufgang irgendwo über Monaco, hält an, kurbelt die Markise runter und frühstückt. Freiheit pur! Patrick Kulle, 32 Jahre alt, Bulli-Fan und Jung-Unternehmer aus dem Eichsfeld

Es ist dieses ganz besondere Gefühl, was Patrick Kulle da beschreibt. Dieses Versprechen von Abenteuer macht Bulli-Fans auf der ganzen Welt süchtig – und sorgt bei Kulle und seinem Team für volle Auftragsbücher. Denn: Aus ihrer Lagerhalle im Industriegebiet von Leinefelde beliefert ihr Unternehmen "VW Bulli Parts Bernd Jäger" Besitzer der Bulli-Modellreihe T3 mit allen möglichen Ersatzteilen. Spezialgebiet: Getriebe, Fahrwerk und Motor.

Idee entsteht in der Sauna

"Wir liefern in 45 Länder weltweit. Sogar bis nach Australien und Neuseeland", erzählt Kulle, der vorher lange bei Volkswagen gearbeitet hat. Die Entscheidung, aus der Leidenschaft ein Fünf-Mann-Unternehmen zu machen, entstand in der Sauna. Sein Kumpel Alexander Tasch, in der T3-Ralley-Szene gut vernetzt, hört, dass der als "Bulli-Papst" bekannte Bernd Jäger sein Ersatzteil-Geschäft in der Nähe von Kassel stilllegen will - aus Altersgründen.

Patrick Kulle, Geschäftsführer von "VW Bulli Parts Bernd Jäger" in den heiligen Bulli-Hallen. Bildrechte: MDR/Leon Ginzel "Alex und ich saßen dann beim Aufguss, haben kurz überlegt und relativ schnell beschlossen 'Lass uns das Ding nach Thüringen holen'" Für den Heiligenstädter war klar: Der Standort soll in der Nähe seiner Heimatstadt liegen, verkehrsgünstig und mit ausreichend Platz. All diese Faktoren sind im Leinefelder Industriegebiet nahe der A38 perfekt erfüllt. Ende 2018 ist der Umzug von Hessen abgeschlossen und das Geschäft kann reibungslos in Nordthüringen starten.

"Was immer geht, sind Dichtungen oder Stoßstangen", schmunzelt Martin Hunstock während er auf einer Werkbank den Lieferzettel in ein Paket steckt. Hunstock ist für's Einpacken zuständig. Sein Revier: Die roten und gelben Kästen in den Regalreihen hinter ihm, in denen sich fein säuberlich Dichtungen, Schrauben, Antennen und Scheinwerfer stapeln. Bis zu 4.000 verschiedene Teile sind auf Lager. "Die Verpackung ist extrem wichtig. Das muss alles sicher und sauber sein. Für die Kunden ist das wie Weihnachten. Die investieren viel Geld in ihr Schätzchen und freuen sich, wenn sie das Paket auspacken. Das ist was Besonderes", sagt Hunstock und wickelt den nächsten Klebestreifen um das längliche Paket, in dem sich ein Dachhimmel versteckt. Er hat auf VW-Busse gelernt und bastelt selber gerne an seinem T3 Baujahr 1988.

Bestellungen von Bankern und Hippies

An manchen Tagen schicken er und seine Kollegen an die 50 Pakete raus. "Gerade, wenn das Wetter schöner ist, nehmen die Bestellungen zu. Dann schrauben die Leute an ihren Autos!" Das Handy von Chef Patrick Kulle klingelt – eine neue Lieferung. Mehrmals am Tag rauscht er mit dem Hubwagen nach hinten zum Tor, um die Pakete in Empfang zu nehmen. Wer bestellt bei den Thüringern im Online-Shop? "Das geht vom Banker bis zum Hippie! Es gibt diejenigen, die ihren Bulli in der Garage stehen haben, als Oldtimer, den ganz selten ausfahren. Und dann haben wir andere, die noch regelmäßig unterwegs sind, auf Weltreise fahren oder drei Monate nach Portugal. Die brauchen natürlich dann Verschleißteile."

Bullis boomen

Der T3 ist laut Kulle zwar schon lange "im Geschäft", aber es kommen immer mehr Menschen auf den Geschmack.

T1 oder T2 kannst du kaum noch bezahlen. Deswegen gehen viele auf den T3. Es ist wahrscheinlich auch die Robustheit, das einfache Design. Patrick Kulle

Der Bulli-Goldstaub von Leinfelde - alte Getriebe und Motoren, die wieder aufgearbeitet und verkauft werden. Bildrechte: MDR/Leon Ginzel Je mehr T3-Fahrer, desto mehr Kunden. Das Geschäft läuft gut. Das fünfköpfige Team sucht Verstärkung. Noch in diesem Jahr soll die Retro-Homepage ein frisches Design bekommen. Aber nicht nur online braucht es Kreativität. Viele Ersatzteile werden nicht mehr produziert. Deshalb schlummert nebenan auf Euro-Paletten in einer weiteren Lagerhalle das, was Kulle nur "Goldstaub" nennt: alte Motoren und Getriebe, die überholt werden oder aus denen das Team einzelne Teile bei Bedarf entnehmen kann. "Ohne die geht's oft nicht!"

Back to the roots liegt im Trend

Seit kurzem haben die Leinefelder Bulli-Fans ihren eigenen T3 in den Katakomben stehen. Gelb, mit aufklappbarem Hochdach und Original Camping-Ausstattung. An dem Schmuckstück soll auch rumprobiert werden. Aber natürlich geht es mit dem Bus auch auf Reisen. "In dieser schnelllebigen Zeit tut das Langsame unfassbar gut. Back to the roots. Einfach reinsetzen, Motor an und mit 90 km/h losfahren. Wer einmal am Lenker saß, will immer wieder so einen Bus haben!" Um es zu spüren. Dieses ganz besondere Gefühl.