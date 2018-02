Früher war sie bekannt für ihre Falkenshows und mit der Burggaststätte ein beliebtes Eichsfelder Ausflugsziel. Jetzt steht die Burg Gleichenstein schon seit 13 Jahren leer. Niemand hat sich in der Zeit darum gekümmert. Die Eigentumsverhältnisse haben immer mal wieder gewechselt. Zuletzt hatte sie im April 2015 ein spanischer Investor gekauft. Jetzt will er das verfallene Denkmal wieder loswerden.

Kaufen wollen die Burg zwei Eichsfelder. Und die wollen sie der Öffentlichkeit wieder zugänglich machen. Ab Frühjahr soll es soweit sein. Die Eröffnung für die Besucher ist für den 8. April geplant. Bis dahin ist noch eine Menge zu tun. Das Dach wird gerade repariert und die Räume vom Müll befreit. "In den letzten Jahren, bevor die Burg ganz geschlossen wurde, hat der Vorbesitzer hier nur noch Falkenzucht betrieben. Alle alten Räume waren voller Vogeldreck. Zum Füttern wurden noch Ratten und Tauben gehalten. Es hat gestunken und war komplett zugemüllt", sagt Christoph Weidner. Er ist einer der Männer, die die Burg jetzt wieder herrichten wollen.

Ein privates Wertstoffunternehmen übernimmt die Entrümpelung auf eigene Kosten. Auch Handwerker arbeiten im Moment nur, weil ihnen etwas an der Burg liegt. "Wir erfahren eine riesige Unterstützung aus dem ganzen Eichsfeld und darüber hinaus", freut sich Weidner. "Ein Gutachten geht von zwölf Millionen Sanierungskosten aus, aber nur, wenn wir nichts selbst machen und in zwei Jahren fertig sein wollen." Doch das ist gar nicht das Ziel. Priorität hat es laut Weidner, dass die Besucher wieder so schnell wie möglich kommen, das Burgflair und die Aussicht genießen können. Nach und nach sollen eine Sonnenterrasse, ein kleines Café und auch wieder drei Ferienwohnungen entstehen. Außerdem soll der alte Speisesaal künftig wieder für private Feiern vermietet werden.