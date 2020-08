Die im Vorjahr ins Leben gerufene Reihe mit Open Air-Konzerten musste wegen der Corona-Krise in diesem Jahr abgesagt werden. Auftritte von Heinz Rudolf Kunze und den Bands "Fury in the Slaughterhouse" und "In Extremo" wurden auf das kommende Jahr verschoben.

Burg Scharfenstein im Eichsfeld Bildrechte: MDR/Marc Neblung