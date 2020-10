Im Eichsfeldkreis in Thüringen gelten wegen gestiegener Corona-Zahlen jetzt Einschränkungen für private Feiern. Nach Angaben des Landratsamts dürfen sich vom heutigen Montag an in Wohnungen nur noch 15 und in Gaststätten oder anderen angemieteten Räumen maximal 30 Gäste treffen. Private Feiern ab 15 Gästen müssten beim Gesundheitsamt des Landkreises angezeigt werden.