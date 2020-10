Wegen eines Anstiegs von Neuinfektionen verschärfte der Landkreis Eichsfeld am Montag die Corona-Regeln und untersagte alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 30 Personen und unter freiem Himmel mit mehr als 50 Personen. Außerdem dürfen sich an Feiern in Wohnungen nicht mehr als 15 Menschen beteiligen.

In Thüringen wurden in der vergangenen Woche im Durchschnitt so viele Neuinfektionen pro Tag gemessen wie seit Ende April/Anfang Mai nicht mehr. Im Schnitt infizierten sich in der vergangenen Woche pro Tag im Freistaat mehr als 33,9 Menschen mit dem Corona-Virus, wie aus aktuellen Daten des Thüringer Gesundheitsministeriums vom Dienstag hervorgeht. In der Woche vom 28. April bis 4. Mai lag der Wert bei 35,3, eine Woche später bei 33. Der Höhepunkt bei den täglichen Neuansteckungen im Wochendurchschnitt wurde in Thüringen Ende März festgestellt, als der Wert auf 60,3 angestiegen war.