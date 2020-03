Ein 88 Jahre alter Mann ist nach Angaben des Landratsamtes in Heiligenstadt im Eichsfeld nach einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben. Das meldete am Samstagmittag die Deutsche Presse Agentur. Ob das Virus auch ursächlich für den Tod des Mannes war, er also an der Lungenkrankheit Covid-19 starb, ist noch nicht geklärt.

Das Rathaus von Heiligenstadt im Eichsfeld Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa