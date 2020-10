Nach zwei privaten Familienfeiern in Heiligenstadt und Uder ist die Zahl der Corona-Fälle im Eichsfeldkreis deutlich gestiegen. Nach Angaben des Landratsamtes haben sich alle 20 Neuinfizierten bereits in Quarantäne befunden. Unter den Infizierten sind auch zwei Schüler der Regelschule in Uder und ein Schüler der Regelschule "Lorenz Keller" in Heiligenstadt. Insgesamt zählte der Kreis Eichsfeld am Freitag 24 neue Fälle.