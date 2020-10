Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Nordhausen und Dingelstädt (Eichsfeld) teure Sportwagen gestohlen. In beiden Fällen handelt es sich laut Polizei um einen KIA Stinger mit über 350 PS.

Zwei solche Fahrzeiuge des Modells "Kia Stinger" wurden in der Nacht zu Dienstag entwendet. Bildrechte: imago images / ZUMA Press